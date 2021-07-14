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Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
вторник, 20 июля 2021 15:10
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Шевченко схожий на Блохіна

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2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. Дійшла до чвертьфіналу завдяки збігу обставин. За перше місце в групі не боролася. Воно залишилося за іспанцями, яким програли – 0:4. Зате друге дало змогу вийти в 1/8 на Швейцарію.


Її Блохін пройшов, а у чвертьфіналі розгромно програв Італії – майбутньому чемпіону. Зате українці випередили за підсумками турніру іспанців, які зупинилися в 1/8 фіналу.


Майже 10 років після Кубка світу Олег Володимирович експлуатував чвертьфінал-2006. Хоча було ясно, що класичним тренером він ніколи не був. Час це підтвердив.


2019-го збірна України Андрія Шевченка з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Євро. Провалила груповий турнір. Пройшла до 1/8 завдяки шведам, які випередили у групі фаворита – Іспанію. Шведів ми усунули. Дісталися чвертьфіналу, де без шансів програли Англії – майбутньому фіналісту. Наші затрималися на турнірі довше, ніж Нідерланди й Австрія, які випередили українців у групі.
Шевченко, як і Блохін, може експлуатувати чвертьфінал-2021 – результат, здобутий завдяки

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