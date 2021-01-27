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Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
понедельник, 01 февраля 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Самотній Ібрагімович

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– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан Ібрагімович.

23 січня його команда приймала колектив Ґасперіні. Ібрагімович вийшов у стартовому складі. Для нього це був 600-й матч, проведений у чемпіонатах Швеції, Нідерландів, Італії, Франції, Англії та США. Напередодні гри пообіцяв зробити все, щоб забити. Бажано двічі – тоді досяг би позначки у 500 голів за кар'єру.

Був близький до цього в перші 5 хв. поєдинку. Але раз промазав, а вдруге – переправити м'яч у ворота перешкодив захисник "Аталанти".

Більше шансів Ібрагімович не мав. Гості опанували себе. Гравці Ґасперіні стали діяти максимально швидко. Завжди мали рішення для загострення атак. У пресингу прихопили футболістів суперника. Ті не встигали підняти голову й легко розставалися з м'ячем. Бергамці перемогли – 3:0.

У грудні позаторік вони розбили "Мілан" удома – 5:0. Але тоді у складі гостей ще не було Ібрагімовича і команда позиціонувала себе як середняк чемпіонату Італії. З 2020-го "Мілан" залучив легендарного шведа. У поточному чемпіонаті той забив 12 м'ячів у дев'яти матчах, де виходив на поле, і зробив клуб лідером турнірної таблиці.

Та команда Ґасперіні ізолювала зіркового форварда на 85 хв. матчу. Зробила це настільки майстерно, що Ібрагімович після гри визнав:

– Я почувався на полі самотнім

Автор: Роман ШАХРАЙ
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