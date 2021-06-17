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Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 0
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Ребров – не Луческу

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Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного тренера донецького клубу. Навіть без спортивних успіхів це додало прикрощів найбагатшій людині України. Ахметов замовив і виготовив Луческу пам'ятник, що тепер виявився просто шматком металу.

Остаточно добили донеччан результати минулого сезону. "Динамо" виграло все, що можна. "Шахтар" – відповідно, все програв. Ахметов миттєво змінив тренера.

Для Де Дзербі не буде великою проблемою повернути клубу втрачені титули. Позиції "Шахтаря" в українському футболі залишаються найміцнішими, а наступного сезону додасться підвищена мотивація.

Але на ляпас із призначенням Луческу Ахметову відповісти нічим. Найкращою реакцією було б запрошення на тренерську лаву "Шахтаря" Сергія Реброва – легендарного динамівця. Той саме розірвав контракт з угорським "Ференцварошем" і поїхав працювати до Еміратів за 4 мільйони євро на рік.

Така зарплата – не проблема для власника "Шахтаря". Та в Реброва, на відміну від Луческу, є моральний стрижень. Настільки міцний, що перед ним капітулює навіть товста чекова книжка Ахметова.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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