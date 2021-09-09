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Роман Шахрай
Роман Шахрай
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Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
вторник, 14 сентября 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Париж знову закрив епоху "Барселони"

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Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана Кройфа. Вона вперше у своїй історії здобула головний європейський трофей і за п'ять років чотири рази вигравала національний чемпіонат. Неофіційно той колектив називали Dream team – командою мрії, бо в часи ліміту на легіонерів президент Нуньєс надав Кройфу суперзірок – голландця Кумана, данця Лаудрупа, бразильця Ромаріо й болгарина Стоїчкова. Останній ­1994-го виграв "Золотий м'яч".

Того ж року до знову реформованої Ліги чемпіонів заявився французький "Парі Сен-Жермен". Виграв усі шість матчів у групі, де суперниками були німецька "Баварія", російський "Спартак" і київське "Динамо". У чвертьфіналі тодішня команда Луїса Фернандеса натрапила на "Барселону". 1 березня 1995 року в Іспанії команди зіграли внічию – 1:1. За два тижні в Парижі гості першими забили такий необхідний виїзний гол, але французи відповіли двома і пройшли далі.

Це був кінець знаменитої "Барселони" Кройфа. Летючий голландець потренував ще рік, але не виграв більше жодного титулу й закінчив кар'єру.

"Барселона" відновилася за 13 років, коли тренером став Хосеп Ґвардіола – колишній підопічний Кройфа, а на полі виблискував Ліонель Мессі. З 2009-го по 2015 рік команда тричі вигравала Кубок – Лігу чемпіонів.

Останнім часом бачимо занепад великої команди. Надія на її відродження ще існувала, доки там був Мессі. Але "Парі Сен-Жермен", як і 26 років тому, знову закрив епоху. Тільки тепер переграв "Барсу" не на футбольному полі, а на трансферному.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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