Не треба ейфорії

Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє навіть виходу з групи. Хоча для цього на 70 відсотків достатньо посісти третє місце.

Насамперед Шевченко боїться травм. Заміни лідерам немає. Ярмоленко, Коноплянка, Марлос і Мораес – уже футболісти у віці. Воротар П'ятов у порядку, але оборона складається з гравців "Шахтаря" й "Динамо". Перші – не вийшли з групи Ліги чемпіонів, другі – зганьбилися в Лізі Європи.

Так у збірній помічник Шевченка Мауро Тассотті доводить оборонців до пуття. Але все одно їхній загальний рівень невисокий і стрибнути вище голови Кривцов із Матвієнком не зможуть.

2019 рік був піком цієї команди. Але навіть у ньому вона не показала здатність сильно зіграти два матчі за чотири дні. На Євро і графік буде таким же, і суперники сильніші. Ми досі пишаємося перемогою над Португалією. Заслужено. Але ця команда йде на спад після чемпіонства Євро-2016, а Кріштіану Роналду не молодшає. Натомість далі на нас чекатимуть Нідерланди, в яких ситуація протилежна португальській і які мають Вірджіла Ван Дейка – Роналду в обороні.

І якщо у відборі ми мали проблеми з Люксембургом, то чому їх не може створити четверта команда групи на Євро, яка ще й не визначена?

Тому ейфорія – точно не те, що потрібно українському вболівальникові перед стартом Євро-2020