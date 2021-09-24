Мати хотіла зробити аборт

– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити аборт, – розповідає Марія Долорес Авейру, мати Кріштіану Роналду.

Вона самотужки спробувала пере­рвати вагітність. Напилася гарячого пива і стрибала по будинку. Не допомогло. Син зараз сміється з цієї історії.

– Бачиш, ти не хотіла, щоб я наро­джувався, але це сталося – і я всім вам допомагаю.

Марія Долорес – головна жінка для португальської футбольної суперзірки. 5-річною вона втратила матір. Батько завів нову сім'ю, а доньку віддав до інтернату. Вона втекла. У 13 торгувала рибою, у 18 вийшла заміж за Дініша Авейру. В цьому шлюбі народився Кріштіану.

Його батько був алкоголіком і помер від цирозу печінки, коли футболісту було 20. Попри це він вийшов на відбірковий матч Кубку світу-2006 проти Росії. Трагедія перевернула світ Роналду.

– Я втратив батька й не можу залишитися без матері, – каже.

Торік у 66-річної Долорес стався інсульт. Роналду вилетів чартером із Турина, де грав за "Ювентус", і два тижні провів на рідному острові Мадейра в Португалії. Заборонив матері відвідувати його матчі на стадіоні, щоб не хвилювалася.

Але 11 вересня зробив виняток. Того дня він уперше за 12 років зіграв за "Манчестер Юнайтед". Двічі забив "Ньюкаслу". Із трибун за грою спостерігала Марія Долорес.

Місяць тому інфаркт перенесла моя мати. На відміну від Авейру, вона народила єдиний раз у 37 і чекала цього все життя. Тому чудово розумію переживання футболіста, в якого є все.