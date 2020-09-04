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Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 0
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
вторник, 08 сентября 2020 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Луческу гратиме у футбол Лобановського

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На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій Лобановський – на шостому місці, а нинішній, Мірча Луческу, – на 41-му.

Це видається справедливим. "Динамо" Лобановського виграло три міжнародні трофеї на клубному рівні, а його збірна стала срібним призером Євро-1988. Показаний "радянцями" на тому турнірі футбол став революційним. Тому Лобановського цінують у світі.

Луческу поставив цей рейтинг під сумнів. І його зауваження справедливе – видатний український тренер нічого не досягнув за кордоном. За великим рахунком, Валерій Васильович там і не працював. В Об'єднаних Арабських Еміратах і Кувейті він п'ять років заробляв гроші. А сам румун має успішний досвід не тільки на батьківщині, а й в Італії, Туреччині та Україні.

Для Лобановського на першому місці завжди був результат. Луческу – прибічник "смачного" футболу. Для цього його і покликав до "Шахтаря" поціновувач такої гри Рінат Ахметов. Проте зараз ситуація складається так, що румун гратиме у модель свого знаменитого попередника в "Динамо".

Матч за суперкубок України це показав. "Динамо" Луческу зіграло прагматично. Саме так, як робив Лобановський у Лізі чемпіонів наприкінці 1990-х. Завдяки цьому долав "Реал" і виходив до півфіналу. А в чемпіонаті України обігрував усіх на одній нозі.

"Динамо" теж не матиме проблем у чемпіонаті України з десятьма командами. Із "Шахтарем" Луческу гратиме так, як Лобановський проти "Реалу". На відміну від Ахметова Суркіси хочуть тільки трофеїв. Для них видовище необов'язкове. Потенціал динамівських захисників– і колишніх, і нинішніх – завжди був вищий за тих, кого мали гірники.

Саме тому в "Динамо" Мірча Луческу має стати гнучкішим і багатшим як тренер. Не дістане Лобановського в рейтингу, але може наблизитися до нього

Автор: Роман ШАХРАЙ, журналіст
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Дата
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