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Роман Шахрай
Роман Шахрай
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Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
вторник, 06 июля 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Чемпіон пресконференцій

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У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на матчі чемпіонату України. Міланський "Інтер" на матч Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" привіз Жозе Моуріньйо – тоді найхаризматичнішого й найкращого тренера світу.

За три роки до того він очолював англійський "Челсі". Власник клубу Роман Абрамович без згоди тренера купив свого друга українця Андрія Шевченка. Моуріньйо загнобив його на лаві запасних і регулярно цькував у пресі, кажучи, що його кар'єрою розпоряджається дружина.

Зрозуміло, що на київській пресконференції тренера запитали про найкращого футболіста України.

– Він зараз живе тут, грає за "Динамо", у вас є всі можливості розпитати Шеву про ту ситуацію в "Челсі", – відрізав Моуріньйо.

Шевченко помстився наступного дня. Він відкрив рахунок у грі "Динамо" – "Інтер". Італійці до останніх хвилин стояли на виліт із турніру, який згодом виграли. Але помилки київського голкіпера Станіслава Богуша зробили переможцем команду Моуріньйо.

Той "Інтер" – пік кар'єри португальського тренера. Далі був спад. Але чемпіоном пресконференцій він залишився й досі.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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