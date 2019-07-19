Женщина выстрелила в стоматолога и топором травмировала голову

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области Винницкая область: женщина выстрелила в стоматолога и набросилась с топором

В селе Агрономичное Винницкой области 48-летняя женщина напала на врача стоматологического кабинета пистолетом и топором.

Пострадавшую с травмами спины и головы госпитализировали.

Инцидент произошел на лестничной клетке 2-этажного здания. Женщина выстрелила из пистолета. Стоматолог успела закрыться в кабинете. А потом убежала через окно", - рассказывает Gazeta.ua Вадим Кобзарь из пресс-службы Нацполиции в Винницкой области.

Неравнодушные граждане заблокировали выход из помещения, чтобы вооруженная женщина не убежала. На место происшествия первым прибыли сотрудники Управления полиции охраны, находившиеся неподалеку. Нарушительницу сразу задержали.

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области Винницкая область: женщина выстрелила в стоматолога и набросилась с топором

Ни одна из женщин не объясняет причину конфликта.

Они были малознакомые между собой. Женщина, которая нападала, не находится на учете душевнобольных больных. Но ей все же назначат судовую экспертизу, чтобы установить адекватность.

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Сейчас следователи решают вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения. Открыли уголовное производство из-за покушения на убийство. Женщине грозит 15 лет тюрьмы.

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области Винницкая область: женщина выстрелила в стоматолога и набросилась с топором

На месте преступления полицейские изъяли топор и предмет, похожий на пистолет Flober Major 2,5 мм. Орудие преступления отправлено на экспертизу.

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области Винницкая область: женщина выстрелила в стоматолога и набросилась с топором

Женщина табуретом и молотком побила ребенка. Ее взяли под стражу и будут удерживать 2 месяца без права внесения залога. Пострадал ребенок, как сообщают врачи, в тяжелом, но стабильном состоянии.