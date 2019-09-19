Зеленский проигнорировал назначение нового председателя ОГА

Сегодня, 19 сентября, в помещении Винницкого областного совета представили нового главу облгосадминистрации. Вместо Валерия Коровия, им стал Владислав Скальский.

Ранее он работал заместителем винницкого городского головы. Представлять губернатора приехал первый заместитель Владимира Зеленского Сергей Трофимов. Президент в Винницу не приехал, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Соответствующий Указ Президента Украины уже опубликован на официальном сайте президента Украины.

21 августа Кабинет министров согласовал предложенные президентом кандидатуры на должности трех председателей областных госадминистраций: на должность председателя Винницкой ОГА – Владислава Скальского, Запорожской – Виталия Туринока, Ровенской – Виталия Коваля.

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Владислав Скальский родился 18 января 1976 года в г. Винница.

Учился, сначала в СОШ №6, затем в СОШ №35 г. Винница. После окончания 11 классов (1993 года) поступил в Винницкий государственный технический университет на факультет строительства. Получил в 1998 году специальность специалиста по теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного бассейна.

В 1997 году начал работать на должности менеджера ООО "ТК Винницаюгторг", которое занималось оптовой продажей алкогольных напитков.

В 1999 году перешел работать заместителем директора по строительству в ООО "Европа" г. Винница.

В 2006 году принят на должность менеджера-стажера в ООО "МЕТРО КЭШ энд КЕРРИ Украина" в г. Киев. После череды повышений, в апреле 2007 года стал директором торгового центра в г. Винница.

В июле 2010 года переехал работать в Республику Казахстан, где отвечал за развитие сети торговых центров ООО "МЕТРО КЭШ анд КЕРРИ Казахстан".

В апреле-мае 2012 года переехал в Российской Федерации, где начал работать директором дивизиона "Юг" и "Сибирь" в федеральной сети гипермаркетов компании "Лента".

В апреле 2014 года решил вернуться в Украину, где с июля 2014 года – генеральный директор ООО "ГПС недвижимость Киев". В январе 2015 года уволился по собственному желанию.

С апреля по июль 2015 года исполнял обязанности генерального директора ГП "Центр государственного земельного кадастра" при Госгеокадастри Украины.

С февраля по июнь 2016 года – директор КП "Институт развития городов" Винницкого городского Совета.

С 24 июня 2016 года назначен на должность заместителя городского головы Винницкого городского совета.

Женат, имеет дочь.