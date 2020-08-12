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среда, 12 августа 2020 13:42

Затопленные улицы и побитые машины: По Днепру пронеслась мощная буря
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По некоторым районам Днепра пронеслась сильная буря вечером 11 августа. Сильный ветер повалил деревья, улицы затопило, град побил автомобили.

Погода испортилась преимущественно в центральной части города, передает "Информатор". Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину обсыпал Воскресенскую, проспект Яворницкого и ближайшие улицы.

В Днепре прошла буря с градом
Фото: "Информатор"
В Днепре прошла буря с градом
В Днепре прошла буря с градом
В Днепре прошла буря с градом
В Днепре прошла буря с градом

Также буря повалила деревья и поломала ветви. Местных жителей просят быть осторожнее и не парковать автомобили под аварийными ветками, стараться не ходить под шаткими навесами и конструкциями.

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В конце июля в Сторожинецком районе Черновицкой области пронесся внезапный сильный ураган с градом. Непогода ломала деревья и опоры электропередач.

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12
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