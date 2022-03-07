Заработал уникальный сайт – там учат бороться с российским агрессором

Новый сайт запустил Центр национального сопротивления. ФОТО: скриншот

В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления.

Его создали для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение Украины от российских оккупантов, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Сайт разбит на несколько разделов. В них рассказывается, как оказывать гражданское сопротивление оккупантам, не оставлять следы переписки в интернете, безопасно собирать и передавать информацию о враге. Также даются советы, как оказывать первую помощь раненым и психологически давить на офицеров и солдат России.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.