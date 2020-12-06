Выборы мэра в Кривом Роге: открыто 2 уголовных производства

В полиции также сообщили, что все избирательные участки города завершили работу вовремя. Фото из открытых источников

Во время второго тура выборов мэра Кривого Рога в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, по результатам которых составлено 2 админпротоколы и открыто 2 уголовных производства.

"По состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлено 2 административных протокола и открыто 2 уголовных производства. По другим зарегистрированными материалами будет проведена всесторонняя проверка и приняты законные решения. Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней ", - сказано в сообщении Нацполиции Днепропетровской области.

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В полиции также сообщили, что все избирательные участки города завершили работу вовремя.

Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (вступил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).