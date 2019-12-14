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суббота, 14 декабря 2019 21:49

Водитель маршрутки перевозил пассажиров пьяным

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Водитель маршрутки перевозил пассажиров пьяным
Патрульные остановили пьяного маршрутчика. Фото: Патрульная полиция Полтавы

В Полтаве водитель маршрутного такси был пьян, когда перевозил пассажиров.

Маршрутчика остановили патрульные. Увидев инспекторов, мужчина разнервничался и начал высаживать пассажиров из салона автобуса, сообщает пресс служба патрульной полиции.

От водителя пахло алкоголем. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в его крови составил 1,33 промилле. Это в семь раз превышает допустимую норму.

Во время проверки также выяснилось, что мужчина не впервые руководит транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Ранее его уже лишали водительских прав. Кроме того, водитель имеет временное ограничение в праве управления одним из отделов исполнительной службы Полтавы.

Патрульные составили админпротоколы и эвакуировали автобус на площадку временного задержания транспортных средств.

Ранее в Сумах маршрутчик почти полчаса уговаривал патрульных взять взятку. Каждому патрульному он предлагал по 100 гривен. Все происходило на глазах у пассажиров, которые все это время наблюдали за сценой и терпеливо ждали в салоне.

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