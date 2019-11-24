Во Львове выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.

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Во Львове синоптики 24 ноября прогнозировали ночью заморозки в воздухе -7 ..- 9 °, днем -1 - 1 ° тепла.

В ближайшие 3 суток на большей части территории Украины будет без осадков. Ночью будет мороз, сообщает Укргидрометцентр. В среду в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидают дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Завтра в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.