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пятница, 25 декабря 2020 19:30

Во Львове провели четвертую операцию по трансплантации сердца

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Во Львове провели четвертую операцию по трансплантации сердца
Донором стала женщина, которую госпитализировали с тяжелым инсультом. Фото: Facebook

Во Львове успешно провели операцию по трансплантации сердца.

Новое сердце получил 30-летний житель города Мукачево. Операция проводилась бесплатно. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в пятницу, 25 декабря.

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"Это уже четвертая трансплантация во Львове. Особая гордость за то, что на этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии БСМП Роман Домашич", - сообщил Садовый.

Как отмечается, донором стала женщина, которую госпитализировали с тяжелым инсультом.

"Вечная память женщине, которая поделилась своим сердцем! Спасибо за спасенную жизнь", - написал Садовый.

В Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетней девочке от донора, который умер. Операцию провели врачи Института хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.

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