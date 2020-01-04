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суббота, 04 января 2020 14:06

В жилом доме в Ровно произошел взрыв
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В Ровно в квартире многоэтажки взорвался газ. Происшествие случилось 4 января утром, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В 11:45 в службу спасения по номеру "101" поступило сообщение о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла.

Взрыв произошел на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже 9-этажного жилого дома.

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Из-за задымления спасатели эвакуировали 14 жителей с верхних этажей, в том числе четверо детей.

В 12:20 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

В городе Токмак Запорожской области в одной из многоэтажек загорелась квартира. Погибли дети.

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Дата
04
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