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пятница, 20 июля 2018 08:28

В Украину на литовских номерах заехал Mercedes за €140 тыс.

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Автор: antikor.com.ua
  Был за рулем украинец - неизвестно
Был за рулем украинец - неизвестно

На одной из автомоек Харькова заметили двухдверный Mercedes-Benz AMG GT C Roadster.

Об этом пишет "Антикор".

Стоимость такого автомобиля - €140 тыс. Mercedes-Benz AMG GT C Roadster - одна из самых новых и самых быстрых моделей марки на сегодняшний день. Автомобиль оснащен 557-сильным, би-турбо V8 и способен ускоряться до "сотни" за 3,7 с. Трансмиссия - МКПП или АКПП, привод - задний.

Издание не исключает, что владелец этого авто является литовцем и приехал в Украину по делам.

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13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекта, который позволит снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

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