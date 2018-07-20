В Украину на литовских номерах заехал Mercedes за €140 тыс.

На одной из автомоек Харькова заметили двухдверный Mercedes-Benz AMG GT C Roadster.
Об этом пишет "Антикор".
Стоимость такого автомобиля - €140 тыс. Mercedes-Benz AMG GT C Roadster - одна из самых новых и самых быстрых моделей марки на сегодняшний день. Автомобиль оснащен 557-сильным, би-турбо V8 и способен ускоряться до "сотни" за 3,7 с. Трансмиссия - МКПП или АКПП, привод - задний.
Издание не исключает, что владелец этого авто является литовцем и приехал в Украину по делам.
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13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекта, который позволит снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.
Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
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