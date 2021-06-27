В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка

В селе Магала Новоселицкого района неподалеку от Черновцов открыли лавандовое поле площадью 1,5 га. Сейчас там ощущается невероятный аромат лаванды.

Об этом рассказала владелица поля Мирослава Мерешко.

Фото: Виталий Олейник, "Укринформ"

"В минувшие выходные мы открыли наше лавандовое поле для посетителей. После дождей наступили солнечные дни и лаванда сейчас активно цветет. Все больше и больше туристов к нам приезжает, подготовили для них интересные локации для фотосессий", - рассказала Мерешко "Укринформу".

Кроме фотозон, для гостей подготовили шляпки и плетеные корзины. Посетители могут прийти на поле со своими пледами, подуктами, напитками и отдыхать в течение дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Одна фотосессия на поле обойдется в 300 гривен", - фермерша назвала самое популярное растение

Лавандовое поле расположено возле трассы Черновцы - Житомир, примерно в 10 км от областного центра. Работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

По словам владельцев, поле лаванды на Буковине будет цвести еще около двух недель.

В селе Бережница Ивано-Франковской области местные жители установили для туристов гуцульские качели на высоте почти 1,5 км. По дороге к инстаграмной локации туристы могут насладиться гуцульскими блюдами. На маршруте уже сооружают чаны и хижины, которые заработают в ближайшее время. Живописные фото - по силке.