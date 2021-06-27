В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка

В селе Магала Новоселицкого района неподалеку от Черновцов открыли лавандовое поле площадью 1,5 га. Сейчас там ощущается невероятный аромат лаванды.
Об этом рассказала владелица поля Мирослава Мерешко.
"В минувшие выходные мы открыли наше лавандовое поле для посетителей. После дождей наступили солнечные дни и лаванда сейчас активно цветет. Все больше и больше туристов к нам приезжает, подготовили для них интересные локации для фотосессий", - рассказала Мерешко "Укринформу".
Кроме фотозон, для гостей подготовили шляпки и плетеные корзины. Посетители могут прийти на поле со своими пледами, подуктами, напитками и отдыхать в течение дня.
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Лавандовое поле расположено возле трассы Черновцы - Житомир, примерно в 10 км от областного центра. Работает ежедневно с 09:00 до 20:00.
По словам владельцев, поле лаванды на Буковине будет цвести еще около двух недель.
В селе Бережница Ивано-Франковской области местные жители установили для туристов гуцульские качели на высоте почти 1,5 км. По дороге к инстаграмной локации туристы могут насладиться гуцульскими блюдами. На маршруте уже сооружают чаны и хижины, которые заработают в ближайшее время. Живописные фото - по силке.
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