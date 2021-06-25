Инстаграмная локация: на карпатской горе поставили гигантские качели

В селе Бережница Верховинского района в Ивано-Франковской области селяне установили для туристов гуцульские качели на высоте почти 1,5 км.

Об этом рассказал председатель ОО "Гуцулики" в Верховине Руслан Бойчук.

Фото: verkhovyna.life

"Большие гуцульские качели - это новая аттракция на Верховинщине. Качели соорудили на вершине горы Бенджола, что составляет ориентировочно 1,5 м над уровнем моря", - сказал Бойчук "Укринформу".

Он добавил, что добраться до качели туристы могут пешком или приняв участие в джипинг-туре. Его организаторы утверждают, что новая аттракция не оставит равнодушными ни экстремалов, ни людей, которые боятся высоты.

По дороге к качели туристы могут насладиться гуцульскими блюдами. На маршруте уже сооружают чаны и хижины, которые заработают в ближайшее время, добавил Бойчук.

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