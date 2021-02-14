В Украине обнаружили вспышку опасной болезни

В Одесской области 3 человека госпитализированы из-за гепатита. Фото: pexels.com

В городе Раздельная Одесской области 16 жителей детского дома семейного типа заболели гепатитом А. Из них - 15 детей, 1 - усыновлен, 14 - взяты под опеку.

1-го пациента с гепатитом обнаружили 21 января. Специалисты лабораторного центра взяли анализы у больных и лиц, которые с ними контактировали. Проверили условия проживания в доме.

"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются через нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", - рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает "Думская".

ДСНС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания. 3 инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

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28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Его основала Всемирная ассамблея здравоохранения в 2010 году. По статистике, каждый 12-й человек в мире является носителем вируса гепатита В или C. 95%, живущих с вирусным гепатитом, не знают о своем диагнозе. Даже в острой форме гепатит нет ярко выраженных симптомов. Чаще всего, гепатит сопровождается неспецифическими проявлениями, характерными для любого инфекционного заболевания такими, как головная боль, усталость, незначительное повышение температуры тела.