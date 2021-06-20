В Украине будет преимущественно жарко

Погода в Украине 20 июня / Укргидрометцентр

Погода по Украине в воскресенье, 20 июня, будет теплой, местами дожди. Кое-где прогнозируют грозы.

В среднем днем ​​столбики термометров будут показывать от +26 градусов до +31 градуса. Об этом сообщают синоптики "Укргидрометцентра".

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Жарко будет на Востоке и на Севере, где днем ​​прогнозируют до +30 градусов, а местами до +31 градуса. Также жарко 20 июня в Закарпатской, Ровенской, Киевской и Полтавской областях. В этих регионах ожидается днем ​​от +28 градусов до +30 градусов.

Зато прохладнее будет в Одесской области - днем ​​прогнозируют максимум +25. Похоже в Черновицкой области, где ожидается днем ​​+24.

Кроме этого, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем ​​на Правобережье кратковременные, местами умеренные дожди. Также возможны грозы. Сухо будет в восточных областях, Сумской, Черниговской и Полтавской.

Погода в Киеве 20 июня без осадков. Температура до +30. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине в первый месяц лета будет близка к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару до +39. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.