В Украине будет преимущественно жарко

Погода по Украине в воскресенье, 20 июня, будет теплой, местами дожди. Кое-где прогнозируют грозы.
В среднем днем столбики термометров будут показывать от +26 градусов до +31 градуса. Об этом сообщают синоптики "Укргидрометцентра".
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Жарко будет на Востоке и на Севере, где днем прогнозируют до +30 градусов, а местами до +31 градуса. Также жарко 20 июня в Закарпатской, Ровенской, Киевской и Полтавской областях. В этих регионах ожидается днем от +28 градусов до +30 градусов.
Зато прохладнее будет в Одесской области - днем прогнозируют максимум +25. Похоже в Черновицкой области, где ожидается днем +24.
Кроме этого, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем на Правобережье кратковременные, местами умеренные дожди. Также возможны грозы. Сухо будет в восточных областях, Сумской, Черниговской и Полтавской.
Погода в Киеве 20 июня без осадков. Температура до +30. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Погода в Украине в первый месяц лета будет близка к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару до +39. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.
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