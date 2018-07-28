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суббота, 28 июля 2018 11:51

В стиле 1990-х: вооруженные мужчины захватили еще одно предприятие

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В стиле 1990-х: вооруженные мужчины захватили еще одно предприятие
захватили предприятие "ЧП" Бетон-Одесса "

Около 20 неизвестных мужчин в камуфляже и с оружием в Одессе захватили предприятие "ЧП" Бетон-Одесса ".

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин

"Утро перестает быть спокойным. Поступило сообщение о том, что 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами похожим на оружие захватили предприятие" ЧП "Бетон-Одесса", - написал он.

Сейчас на месте уже работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции.

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С оккупированного Крыма за 10 месяцев россияне вывезли не менее 170 тыс. Т зерна. Его отправили в Сирию. В результате в этой стране нехватка продовольствия. Западные трейдеры отказались работать с Сирией. Помочь взялась именно Россия, говорится в расследовании американского агентства "Рейтер"

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28
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