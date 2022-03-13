В Скадовск вошла колонна оккупантов

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Сегодня, 13 марта, в Скадовск на Херсонщине вошла колонна оккупантов, которая состояла из 30 единиц техники.

Они разместились в одном из детских лагерей, сообщил мэр города Александр Яковлев в Fecebook.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", — написал мэр.

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Также он сообщил, что днем оккупанты зашли в здание городского совета, когда там никого не было.

"По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск – это Украина", - отметил он.

Еще вчера 12 марта Яковлев сообщал, что город полностью зачистили от оккупантов.