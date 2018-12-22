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суббота, 22 декабря 2018 11:32

В санатории нашли базу для похищенной нефти с "Дружбы"

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В санатории нашли базу для похищенной нефти с &quot;Дружбы&quot;
Сейчас на месте обнаружения орудий преступной деятельности проводятся следственные действия. Фото: i.ytimg.com

22 декабря представители Национальной полиции вместе со службой безопасности АО "Укртранснафта" обнаружили на территории санатория "Жемчужина Карпат" в Мукачево на Закарпатье подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода "Дружба" нефти.

Откачку сырья злоумышленники осуществляли через врезку ко второй очереди обводного нефтепровода "Броды-Госграница" неподалеку Мукачево, - сообщили на сайте "Нафтогаза".

Откачку специалисты Общества обнаружили по результатам проведения внутритрубной диагностики и ликвидировали 21 декабря.

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Исследуя маршрут пролегания нелегального трубоотвода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончания на территории санатория "Жемчужина Карпат". Несмотря на неопровержимые доказательства вредоносных действий, охрана здравницы упорно отказывалась предоставлять доступ на ее территорию. Через несколько часов доступ все же предоставили. При осмотре пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновые резервуары и насосы для перекачки нефти. Самый крупный из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнен похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) - заполненные наполовину.

Сейчас на месте обнаружения орудий преступной деятельности проводятся следственные действия.
По факту злонамеренного повреждения магистрального нефтепровода открыли уголовное производство.

Возле села Серники Львовской области произошла утечка нефти.Магистральный нефтепровод Дружба прекратил перекачку сырья двумя трубопроводами.

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Дата
22
декабря

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