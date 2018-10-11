В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

10 лет назад в Винницком городском совете открыли первый в Украине "Прозрачный офис".
Он стал прозрачным буквально - все помещения были разделены лишь стеклом.
"Надо было сломать не только стены, надо было сломать старую систему. Нам это удалось. Главное, что в нем горожане и бизнес начали получать новое качество услуг. Все документы, разрешения, справки - без лишней бюрократии и очередей, без взяток и хождение по кабинетах. Мы контролировали, чтобы отношение к людям было вежливым, время ожидания - минимальным и чтобы не было безосновательных отказов", - написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на сообщение.
Впрочем, распространить этот опыт по всей Украине смогли только после 2014 года вместе с внедрением децентрализации.
Сейчас в Украине уже работает 767 таких центров предоставления административных услуг - ЦНАП.
"Приятно, что с одного Прозрачного офиса в Виннице выросла целая национальная сеть таких центров, в которых дальше внедряются стандарты прозрачности и удобства для людей, которые мы закладывали", - добавляет Гройсман.
В прошлом году в феврале в холле админздания городского совета начали проводить свадебные церемонии. Это один из перечней услуг, предоставляемых ЦНАП.
При необходимости торжественная церемония может сопровождаться синхронным переводом на английский и немецкий языки, а также на языке жестов.
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Сеть Винницких ЦНАП самая мощная в Украине. Ежедневно обслуживает более 3,5 тыс. клиентов. Предоставляет около 600 административных и других видов услуг.
Люди получают услуги по регистрации авто и выдачи водительских удостоверений, оформления паспортов. Решают вопросы социального характера и пенсионного обеспечения, оформляют жилищные субсидии.
За 10 лет ЦНАП "Прозрачный офис" принял более 4,5 млн. посетителей.
Также начал работу мобильный Прозрачный офис. Двое работников приезжают на дом, чтобы предоставить свои услуги.
В Прозрачных офисах Винницы начали выдавать талоны предварительной записи на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон. Прием документов начнется с 16 октября.
10 сентября у Прозрачного офиса на проспекте Космонавтов выстроилась огромная очередь, которая к обеду рассеялась. Люди массово в первый день хлынули подавать документы на субсидию.
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