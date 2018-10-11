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четверг, 11 октября 2018 15:05

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

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Автор: фото: Тетяна САРАХАН
  Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд
Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд

10 лет назад в Винницком городском совете открыли первый в Украине "Прозрачный офис".

Он стал прозрачным буквально - все помещения были разделены лишь стеклом.

"Надо было сломать не только стены, надо было сломать старую систему. Нам это удалось. Главное, что в нем горожане и бизнес начали получать новое качество услуг. Все документы, разрешения, справки - без лишней бюрократии и очередей, без взяток и хождение по кабинетах. Мы контролировали, чтобы отношение к людям было вежливым, время ожидания - минимальным и чтобы не было безосновательных отказов", - написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на сообщение.

Впрочем, распространить этот опыт по всей Украине смогли только после 2014 года вместе с внедрением децентрализации.

Автор: фото: Тетяна САРАХАН
  Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд
Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд

Сейчас в Украине уже работает 767 таких центров предоставления административных услуг - ЦНАП.

"Приятно, что с одного Прозрачного офиса в Виннице выросла целая национальная сеть таких центров, в которых дальше внедряются стандарты прозрачности и удобства для людей, которые мы закладывали", - добавляет Гройсман.

В прошлом году в феврале в холле админздания городского совета начали проводить свадебные церемонии. Это один из перечней услуг, предоставляемых ЦНАП.

При необходимости торжественная церемония может сопровождаться синхронным переводом на английский и немецкий языки, а также на языке жестов.

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Сеть Винницких ЦНАП самая мощная в Украине. Ежедневно обслуживает более 3,5 тыс. клиентов. Предоставляет около 600 административных и других видов услуг.

Люди получают услуги по регистрации авто и выдачи водительских удостоверений, оформления паспортов. Решают вопросы социального характера и пенсионного обеспечения, оформляют жилищные субсидии.

Автор: фото: Тетяна САРАХАН
  Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд
Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд

За 10 лет ЦНАП "Прозрачный офис" принял более 4,5 млн. посетителей.

Также начал работу мобильный Прозрачный офис. Двое работников приезжают на дом, чтобы предоставить свои услуги.

Автор: фото: Тетяна САРАХАН
  Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд
Сеть Прозрачных офисов создают по Украине 4 год подряд

В Прозрачных офисах Винницы начали выдавать талоны предварительной записи на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон. Прием документов начнется с 16 октября.

10 сентября у Прозрачного офиса на проспекте Космонавтов выстроилась огромная очередь, которая к обеду рассеялась. Люди массово в первый день хлынули подавать документы на субсидию.

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Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

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