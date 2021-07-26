"В п *** ду езжай!" - продавец обматерила посетительницу из-за нежелания общаться на украинском

Продавщица обматерила посетительницу. Фото: Харьков Онлайн

В Харькове новый языковой скандал.

Продавец одного из магазинов отказалась обслуживать женщину украинском языке, рассказала клиентка магазина Оксана Хвыля в Facebook.

"Продавщица бросила мне мои сто гривен и отобрала товар из-за того, что я говорю на украинском. Она призналась, что сама "понаехала" из Мордора, а меня отправила в "Бандерштат", — рассказала Оксана.

"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусныееееее ", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало", — вспоминает женщина.

Продавец по требованию дать телефон владельца, написала номер своей подруги. В конце концов активистке удалось пообщаться с владельцем.

"Владелец нормальный, украиноязычный, родом со Львова. А продавщицу он взял на замену, пока постоянная болеет", — сообщает Хвыля.

В итоге, продавщицу уволили с работы, а перед клиенткой извинились.

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Из-за украинского языка в Киеве разгорелся скандал. Девушку отказались принимать на работу, потому что она не говорит на русском. Инцидент стал резонансным, виновных уволили, а компании пришлось извиниться.