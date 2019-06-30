В Одессу слетаются военные самолеты НАТО

В Украине начнутся военные учения. Фото: Sea Breeze

В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО.

Они доставляют личный состав, технику и необходимое оборудование для участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые стартуют 1 июля. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений. Кстати, четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морских спецназовцев. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант", - говорится в сообщении.

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Sea Breeze - ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

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