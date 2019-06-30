В Одессу слетаются военные самолеты НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1098
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
1 Просмотров: 1251
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3160
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1926
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1521
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24624
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3798
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6975
Фото
Все фото
8
7
9
7
4
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео
Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео
Непогода повалила деревья в центре города - фото последствий
Непогода повалила деревья в центре города - фото последствий
Полицейские разыскивают опасного преступника: фото
Полицейские разыскивают опасного преступника: фото
Одели каску и бронежилет: фото и видео из следственного эксперимента по делу Дарьи Лукьяненко
Одели каску и бронежилет: фото и видео из следственного эксперимента по делу Дарьи Лукьяненко
Видео
Все видео
Убийство 11-летней Дарьи: суд принял решение в отношении подозреваемого
Убийство 11-летней Дарьи: суд принял решение в отношении подозреваемого
Убийство Дарьи Лукьяненко: задержанному объявили подозрение
Убийство Дарьи Лукьяненко: задержанному объявили подозрение
Разыскали мать маленького найденыша
Разыскали мать маленького найденыша
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 351
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1521
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1449
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2070
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1107
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 20:40

В Одессу слетаются военные самолеты НАТО

  Комментировать
В Одессу слетаются военные самолеты НАТО
В Украине начнутся военные учения. Фото: Sea Breeze

В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО.

Они доставляют личный состав, технику и необходимое оборудование для участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые стартуют 1 июля. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений. Кстати, четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морских спецназовцев. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото

Sea Breeze - ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Сегодня утром в Практическую гавань порта Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира" и болгарский фрегат "Бодрый".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессу слетаются военные самолеты НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира

Карманники оккупировали знаменитый мост

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 62848
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 29079
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 19189
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 14887
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
 Просмотров: 9729
Одесса
В Одессу сходятся боевые корабли
В Одессу сходятся боевые корабли 1 Просмотров: 1683
С украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром
С украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром Просмотров: 252
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 14887
Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео
Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео
7
 Просмотров: 3348
Непогода повалила деревья в центре города - фото последствий
Непогода повалила деревья в центре города - фото последствий
9
 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
8
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
5
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 3445
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua