В Одесской области появился новый курорт государственного значения

Соответствующий закон глава государства уже подписал Фото: location4film.com.ua

Президент Петр Порошенко объявил природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.

Соответствующий закон глава государства уже подписал, сообщили в его пресс-службе.

"Мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - подчеркнул он.

Закон также определяет границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник.

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Предоставление статуса государственного значения обеспечит особую охрану уникальных природных лечебных ресурсов и природных территорий месторождения пелоидов Куяльницкого лимана и Куяльницкого месторождения минеральных вод, их рациональное использование.

"Реализация закона решает вопросы создания курорта государственного значения в Одесской области, стимулировать сохранение и развитие курортных территорий. Воплощение этих законодательных изменений поможет сохранению и рациональному использованию природных лечебных ресурсов и росту туристического потока в Одесской области", - добавили в пресс-службе президента.

В интернете показали фотографии курортов Одесской области в 1930-х годах. В то время часть области была оккупирована Румынией.