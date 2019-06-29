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суббота, 29 июня 2019 12:55

В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
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Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы. Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы. Фото: dumskaya.net
Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы. Фото: dumskaya.net
Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы. Фото: dumskaya.net
Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы. Фото: dumskaya.net

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы. На нем приплыли американские морские пехотинцы, которые примут участие в международных военно-морских учениях "Си Бриз-2019".

В ближайшее время в порт зайдет еще один американский корабль - ракетный эсминец USS Carney DDG64.

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина - 103 м, ширина - 28,5 м, передает Думская.

Имеет четыре дизельные двигатели суммарной мощностью 86 000 лошадиных сил, разгоняется до безумных 79 км / ч. Может взять на борт более 300 морских пехотинцев и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

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Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава.

Ранее в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе вошел американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71).

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29
июня

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