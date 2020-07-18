В Одессе начали работы по подъему танкера Delfi около пляжа "Дельфин"

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В Одессе возле начали поднимать танкер Delfi, затонувшего 8 месяцев назад у пляжа "Дельфин". К выполнению работ привлекли два буксира.

О ходе работ оперативн сообщает "Украинская служба информации".

Вскоре после начала работ лопнул канат одного из буксиров. Поэтому стали натягивать новый.

За ходом работ наблюдают многочисленные отдыхающие. Они пришла утром на пляж, и уже здесь узнали, что сегодня в линии побережья в районе "Дельфину" доступ закрыт.

Ход работ по подъему танкера можно увидеть с воздуха. Их снимают с квадрокоптера.

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"Сегодня задача приподнять борт посудины над водой на 40° и удерживать в таком положении часов 5-6 или сколько потребуется. Это откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков. Ставить на ровный киль Delfi будут уже в другой день. Если водолазы найдут в корпусе течи, перед окончательным подъемом танкера их надо будет еще загерметизировать", - сообщилв соцсетях одесский бизнесмен Андрей Ставницер.

Госэкоинспекция в Одесской области предварительно подсчитала убытки вследствие аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи Одессы, которые составляют 15 204,73 доллара (почти 410,2 тыс. грн). Вынести претензии - документ, подтверждающий сумму ущерба можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления его из акватории Черного моря.