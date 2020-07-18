 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2538
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 819
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 576
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 423
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4725
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6633
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
8
5
8
7
4
В Одессе начали работы по подъему танкера Delfi около пляжа &quot;Дельфин&quot;
В Одессе начали работы по подъему танкера Delfi около пляжа "Дельфин"
Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии
Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Полицейские &quot;крышевали&quot; проституток
Полицейские "крышевали" проституток
Пожар в исторической 3-этажке в Одессе: люди остались без одежды и денег
Пожар в исторической 3-этажке в Одессе: люди остались без одежды и денег
Видео
Все видео
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Отплатили за интим: подростки убили і расчленили иностранца
Отплатили за интим: подростки убили і расчленили иностранца
На известном украинском курорте загадочно погибли птицы
На известном украинском курорте загадочно погибли птицы
Попадание украинской ракеты "Нептун" показали вблизи
Попадание украинской ракеты "Нептун" показали вблизи
Авиакатастрофа в Одессе: появилось видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Одессе: появилось видео с места трагедии
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4860
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 243
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
суббота, 18 июля 2020 15:13

В Одессе начали работы по подъему танкера Delfi около пляжа "Дельфин"
8

  Комментировать

В Одессе начали подъем танкера Delfi, затонувшего рядом с пляжем "Дельфин"
Фото: usionline.com
В Одессе начали подъем танкера Delfi, затонувшего рядом с пляжем "Дельфин"
В Одессе начали подъем танкера Delfi, затонувшего рядом с пляжем "Дельфин"
В Одессе начали подъем танкера Delfi, затонувшего рядом с пляжем "Дельфин"
В Одессе начали подъем танкера Delfi, затонувшего рядом с пляжем "Дельфин"

В Одессе возле начали поднимать танкер Delfi, затонувшего 8 месяцев назад у пляжа "Дельфин". К выполнению работ привлекли два буксира.

О ходе работ оперативн сообщает "Украинская служба информации".

Вскоре после начала работ лопнул канат одного из буксиров. Поэтому стали натягивать новый.

За ходом работ наблюдают многочисленные отдыхающие. Они пришла утром на пляж, и уже здесь узнали, что сегодня в линии побережья в районе "Дельфину" доступ закрыт.

Ход работ по подъему танкера можно увидеть с воздуха. Их снимают с квадрокоптера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С затонувшего танкера Delfi под Одессой произошел новый выброс топлива

"Сегодня задача приподнять борт посудины над водой на 40° и удерживать в таком положении часов 5-6 или сколько потребуется. Это откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков. Ставить на ровный киль Delfi будут уже в другой день. Если водолазы найдут в корпусе течи, перед окончательным подъемом танкера их надо будет еще загерметизировать", - сообщилв соцсетях одесский бизнесмен Андрей Ставницер.

Госэкоинспекция в Одесской области предварительно подсчитала убытки вследствие аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи Одессы, которые составляют 15 204,73 доллара (почти 410,2 тыс. грн). Вынести претензии - документ, подтверждающий сумму ущерба можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления его из акватории Черного моря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессе начали работы по подъему танкера Delfi около пляжа "Дельфин"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день

Недовольные решением властей военные подняли восстание

Итальянский крейсер затонул за 3 мин

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 25056
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 13095
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15
 Просмотров: 10782
Задержали членов &quot;Белого братства&quot;, которые пытали людей и сбывали наркотики
Задержали членов "Белого братства", которые пытали людей и сбывали наркотики Просмотров: 7506
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
 Просмотров: 6138
Одесса
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
 Просмотров: 549
Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии
Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии
5
 Просмотров: 2448
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 5931
Шесть человек погибли в ДТП: первые подробности
Шесть человек погибли в ДТП: первые подробности Просмотров: 3312
На популярном курорте "забраковали" пляжи
На популярном курорте "забраковали" пляжи Просмотров: 423
Больше всего комментируют
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
2
"Голос" переходит в оппозицию к власти
2
Всемирный банк признал Украину самой бедной в Европе
2
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Голосов: 32
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua