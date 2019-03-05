В Новых Санжарах бесплатно раздали более тысячи вареников и оладий

Фото: Лилия Швец

В воскресенье, 3 марта, на Народной площади поселка Новые Санжары на Полтавщине отметили начало Масленицы. Раздали более тысячи вареников. Собралось несколько сотен человек.

"Триста оладий и тысячу вареников мы приготовили для нашего общества и ее гостей. Вареники с салом и картошкой, а блины подавали с абрикосовым вареньем", - рассказала Инна Коба, поселковый председатель Новых Санжар.

Територию для сцены обустроили посреди площади, которая расположена в центре населенного пункта. Также установили навес, где раздавали вкусности.

Некоторые люди заняли места на скамьях. Дети бегали, танцевали и спускались с остатков снежных сугробов, которые еще не успели растаять.

После нескольких выступлений начали выдавать порции. С варениками в посуде из пластика спешит за один из столов женщина, одетая в оранжевую курточку и горчичное платок.

"Я уже второй раз, потому что тогда все выпало из рук, прямо на землю", - сказала, увидев камеру.

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На обзорной зоне подожгли чучело из камыша, украшенное цветными лентами.

"В этом году мне понравилось больше всего, потому что место проведения перенесли на площадь. Теперь детям есть где побегать. И конкурсы интересные. Мы уже успели поесть вареники, которые раздают. В очереди стояли недолго, одни из первых", - сказала Яна Сухотинська, местная.

Со сцены звучала романская музыка. Выступала местная семья Иванцовых, которая имеет свой коллектив. Участницы в расстегнутых пальто и куртках, из которых выглядели длинные красочные юбки, вышли на сцену. К ним присоединились мужчины в красных рубашках и черных брюках. Некоторые из зрителей тоже пустился в пляс.

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