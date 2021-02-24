В Харькове проспекту в третий раз вернули имя коммуниста Жукова

Депутаты Харьковского городского совета на сессии в среду, 24 февраля, приняли решение переименовать проспект Петра Григоренко на маршала Жукова.

Такое возвращение к советскому названию топонима произошло в 3-й раз, сообщает "Суспильне".

Решение утвердили при поддержке подавляющего большинства: "за" проголосовали 57 депутатов, против были 16, воздержались 6.

Автор: suspilne.media В Харькове депутаты горсовета в третий раз проголосовали за возвращение проспекту Григоренко названия проспект Жукова

В частности, поддержали решение 33 депутата фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 15 депутатов от ОПЗЖ, 7 депутатов от "Партии Шария" и 2 из "Слуги народа".

Против выступили 6 депутатов "Блока Светличной" Вместе! , 9 с "Европейской солидарности" и 1 депутат от "Слуги народа".

Еще 6 депутатов от "Слуги народа" воздержались. Не голосовали: 1 депутат от "Блока Кернеса" и 3 из ОПЗЖ.

Как заявил перед голосованием секретарь горсовета Игорь Терехов, Жуков "добыл победу над нацизмом", и тот, "кто не помнит прошлого, не имеет будущего".

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Зато в своем выступлении перед голосованием депутат от "ЕС" Ирина Гончарова сказала, что вопрос противоречит закону, является политическим и связанным с предстоящими выборами мэра.

Как отмечает издание, возвращение просп. советского названия в Харькове оспаривали дважды. Последний раз - 15 февраля. Тогда Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционной жалобы Харьковского горсовета, поэтому оставил название проспект Григоренко.

Автор: suspilne.media В Харькове депутаты горсовета в третий раз проголосовали за возвращение проспекту Григоренко названия проспект Жукова

В Харьковском городском совете подготовили проект решения о переименовании просп. Григоренко на просп. Маршала Жукова до сессии 24 февраля. А накануне на заседании топонимической комиссии этот вопрос не рассматривали. По мнению первого заместителя городского головы Александра Новака, такой необходимости не было, поскольку этот вопрос рассматривали ранее.

Сегодня во время сессии, на которой приняли решение по возврату советской названия, под зданием городского совета собрались протестующие. Требовали оставить название просп. Григоренко.

Проспекту вернули название Жукова 19 июня 2019. После судебных разбирательств и апелляций решение отменили 18 ноября. Тогда горсовет объявил "открытые консультации". В итоге, 26 февраля 2020 депутаты во второй раз приняли решение о возвращении декоммунизованной названия.