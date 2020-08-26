В Черновцах перестали курсировать троллейбусы

Полиция запретила ЧТУ осуществлять перевозку пассажиров, несмотря на вчерашнее решение городского совета об ослаблении карантинных ограничений. Фото: pixabay.com

Черновицкое троллейбусное управление по требованию полиции прекратило все перевозки. Решение приняли после того, как сотрудники патрульной полиции попытались привлечь к ответственности водителя одного из троллейбусов, осуществлявшего перевозку пассажиров.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина, передает molbuk.ua.

"Полиция подчиняется непосредственно Киеву. Они хотели уже составлять протокол на водителя. Нам удалось его "отмазать". Однако пассажиров пришлось высадить", - сказал Ивашина.

По его словам, полиция запретила ЧТУ осуществлять перевозки пассажиров, несмотря на вчерашнее решение городского совета об ослаблении карантинных ограничений.

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24 августа в Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом. Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов. В этот же день выздоровели 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Смогли побороть болезнь 5920 буковинцев.