Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу

В ночь на 22 июля мощный ливень накрыл Одессу. Непогода повалила сотни деревьев, дождь залил десятки улиц.

За час в городе выпал 31 мм осадков, чего не бывало с 2013 года. На реки превратились Французский бульвар, ул. Генуэзская и Дерибасовская, пишет "Думская". Во многих районах сработало аварийное отключение света. Мощные потоки воды сбивали с ног людей и смывали с дорог автомобили.

Затопило также десятки подъездов многоквартирных домов.

Фото: The Weather Lab

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Пилоты нескольких пассажирских авиалайнеров не смогли приземлиться в Одессе и ушли на другие аэродромы. В частности, борт LOT, который ночным рейсом прибыл из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Анталии улетел в Борисполь.

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20 июля по городу Южноукраинск Николаевской области пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо. Над Кропивницким прошел мощный ливень. Гроза с градом принесли горожанам неудобства: авто вынуждены ехать в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.