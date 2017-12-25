Труханов прокомментировал инцидент с пьяной чиновницей

Пьяная сотрудница одесской мэрии за рулем Nissan оскорбляла полицейских и бросалась на журналиста

Одесский городской голова Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием сотрудницы отдела гордепартамента предоставления админуслуг.

Об этом говорится на Facebook-странице чиновника.

"Во-первых, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления", - отметил Труханов.

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В ближайшее время, по его словам, будут приняты соответствующие кадровые решения.

Пьяная сотрудница одесской мэрии за рулем Nissan оскорбляла полицейских и бросалась на журналиста. Вчера вечером патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения.