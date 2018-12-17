Строительство комбината "Ворскла Сталь" перенесено на 10 лет - Жеваго

Народный депутат Украины Константин Жеваго, который контролирует горнодобывающую компанию Ferrexpo, заявил, что начало строительства электрометаллургического комбината "Ворскла Сталь" вблизи Кременчуга перенесено на 10 лет.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Кременчуге.
По словам Жеваго, причина такого решения – экономическая нецелесообразность.
"Ранее нам власти говорили, что газ будет дешевый. Сегодня он дорогой, а в США дешевый. Нам с этой ценой нет экономической обоснованности строить комбинат. На 10 лет строительство перенесено. Может позже ситуация будет благоприятней. Сейчас война, впереди выборы и кредиторы не дадут на это деньги", - отметил политик.
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Создатель Ferrexpo подчеркнул, что неработающий комбинат платит налог на землю в "миллионы гривен" и пока не планирует от нее отказываться. Надеется на улучшение экономической и политической ситуации в стране, что позволит развивать бизнес.
В 2007 году генеральный директор компании "Ворскла Сталь" Владимир Билоус заявил, что через 3 года должны заработать первые цеха электрометаллургического комбината "Ворскла Сталь". Стоимость строительства оценивали в $1 млрд. Планировалось финансирование консорциума европейских банков. Решением Полтавского областного совета "Ворскла Стали" было предоставлено 206 га земли на территории Дмитровского сельсовета в составе Горишнеплавнивского городского совета Полтавской области для строительства меткомбината.
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