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четверг, 25 июля 2019 04:15

Стремительно подешевела самая полезная ягода сезона

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Стоимость полезной для здоровья сезонной ягоды стремительно упала. В Виннице килограмм голубики продают по 140 грн.

"Эта ягода наконец-то стала доступной для людей. Она дешевле, потому что ее выращивают местные фермеры. Раньше на голубику были космические цены. Сейчас покупатели берут килограммами. Морозят ее на зиму. Если только начинают пробовать, то сначала покупают на стаканы. Кто-то берет на вареники. Она как раз сейчас в соку", - говорит Gazeta.ua продавец рынка "Привокзальный" Лилия Мишук.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев
Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев

Стаканчик стоит 40 грн. Попробовать одну ягоду стоит 75 коп.

На рынке "Урожай" стоимость голубики достигает 180 грн.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев
Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев

Еще в начале сезона, как только голубика появилась на рынке, килограмм даже стоил 370-400 грн.

Голубика особенна тем, что не портится на солнце. Ее вид сохраняется не менее 10 дней. Но самое главное - регулярное потребление этой ягоды снижает холестерин и уровень сахара в крови и улучшает состояние сосудов. А еще возвращает красоту коже и волосам. Нормализует работу желудка и выводит токсины. Оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев
Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев

Голубика в замороженном виде не теряют своих полезных свойств.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев
Голубика рекордно подешевела и стала доступной ягодой для украинцев

Ее часто добавляют в каши, десерты и в кисломолочные продукты.

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Две недели назад цена на голубику в Украине выросла на 20% и ягоды продавали по 160 грн/кг.

Причина подорожания - резкое похолодание и обильные дожди, которые замедлили сбор данных ягод.

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