"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей

19-летняя Таисия Петрова, которая 6 сентября ранила из арбалета двух учителей - росла в религиозной семье и не хотела получать внутренний ID-паспорт. Буллингу не поддавалась, заявили в школах, где она училась.

Инцидент произошел 6 сентября в полтавской школе №11 в начале 11:00. Таисия зашла внутрь через боковой вход. Поднялась на второй этаж в один из классов и выстрелила в спину учительнице, которая вела урок. После прошла по коридору и выпустила стрелу в другого педагога. Она получила ранение руки. Арбалет в нападающей отобрал ученик, который возвращался из уроку физкультуры. Таисию задержали. Учительниц доставили в больницу. Травмы обоих оказались не тяжелыми.

8 сентября Киевский райсуд Полтавы отправил нападавшую под арест на два месяца. Во время заседания Петрова пожаловалась на буллинг со стороны учителей и детей во всех трех школах, где она училась. Мол, всюду сталкивались с травлей, но не рассказывала об этом родителям.

В заведении, где совершила нападение, Таисия проучилась до пятого класса.

- Сожалею о своем поступке. Эти учителя не в чем не виноваты, - заявила полтавчанка во время заседания. Однако не смогла объяснить, что именно стало "спусковым механизмом" для такого поступка.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в школе №11, где узнала подробности нападения. Выяснила эксклюзивные детали о школьных годах Таисии. Поговорила с соседями семьи.

Одиннадцатая школа находится на ул. Маршала Бирюзова - неподалеку полтавского Авиагородка, где в советское время получали жилье в основном военные. Рядом с заведением уже несколько лет достраивают спорткомплекс, который должен стать одним из лучших в Украине и принимать соревнования по различным видам спорта.

Территория школа ограждена невысоким забором из металлических прутьев. Во дворе четверо школьников. Сидят на некогда раскрашенных масляной краской пеньках. Рядом к липе пристегнут велосипед.

Автор: Ольга Стенько На входе во двор 11-й школы висят сообщения с информацией о графике работы школы во время карантинных ограничений

- После этого случая нам провели учения. Рассказали, что делать, если такое будет. Надо сообщить старшим и если начнут стрелять - прятаться под парты, - рассказывают ученики щурясь от солнца. - Родители не боятся пускать в школу. Да и мы не испугались. Тем более тогда нас не было. Ходим учиться во вторую смену.

Площадка с пнями - расположена у бокового входа в школу. На закрытых пластиковых дверях висят листы А4 с напечатанными предупреждениями о масочном режиме и о том, что посторонним вход запрещен. Также распечатан перечень классов и указано время, когда ученики двух смен должны заходить в школу - 8:00 и 13:00.

В 10:30 в четверг в школе тихо - продолжается урок. Центральные входные двери открыты. За ними встречает медсестра в фиолетовом халате поверх одежды. Измеряет температуру.

- К нам нельзя посторонним. Что вы хотели? - заступает вход худощавая женщина. На красную футболку с коротким рукавом надела синий синтетический халат. Похожий на тот, что носят продавцы или парикмахеры.

Страшно, конешно. А если бы сюда зашла и постреляла?

Это - техработница. В ее обязанности входит уборка первого этажа и дежурство на входе в школу. Специализированной охраны в заведении нет.

- Не страшно после инцидента дежурить?, - спрашиваю.

- Страшно, конешно. А если бы сюда зашла и постреляла?, - отвечает. - Я, правда, тогда не дежурила. На смене была другая техничка. Охраны у нас нет. Раньше сидели. Вот первый год отсутствует. Только мы. Есть камеры. Видео просматривают все, кому надо. Учителя, бывает, смотрят. Родителей в школу не пускаем. Должны ждать детей за воротами. Могут звонить им и говорить, что пришли. Ученики сообщают учителям. Выходят на улицу в сопровождении педагогов. Школьников передают только из рук в руки. Так же и встречают перед занятиями. Это школьный распорядок. Все входы во время урока обычно закрываем на ключ. Открываем на перемене, чтобы дети могли погулять во дворе.

Автор: Ольга Стенько Шестиклассники во дворе школы ждут начала занятий - ходят на вторую смену

- Добрый день. Мы не можем вас пустить - правила безопасности, карантин. Посторонним вход запрещен. Да и что вы там хотите увидеть? - из-за угла коридора выходит невысокая стройная женщина средних лет.

Темно-зеленый цвет ее костюма-двойки гармонирует с цветом глаз. Просторная юбка доходит до щиколоток. Говорит приятным голосом. Но, по нему сразу понятно, что это директор заведения - Валентина Олийниченко.

Следователи говорили с детьми в присутствии родителей. Психолог с учениками работает

- Никто у нас не напуган. Следователи говорили с детьми в присутствии родителей. Психолог с учениками работает. Изучает уровень тревожности. Заявления о буллинге - безосновательны, - рассказывает Валентина Александровна. - У нас есть штатный психолог, который ежегодно проводит исследования. Ничего такого нет. Это общее отношение в государстве к учителям. Якобы, все педагоги агрессивны и кричат на учеников. Ребенок учился у нас в начальной школе до 5 класса. Кто ее мог там обидеть? Сколько времени с тех пор прошло? Не было у нее конфликтов. И родители не жаловались.

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Арбалетницу задержали до приезда правоохранителей. Пока их не было - она ничего не говорила о травле, замечает директор.

Раздается звонок на урок. С улицы в школу забегают ученики. Кто-то надевает маску , А некоторые в спешке дожевывают шаурму. Фастфуд продают в киоске за воротами школы.

За минуту школьные коридоры пустеют. С Валентиной Александровной поднимаемся на второй этаж по боковой лестнице - повторяем путь нападающей. До этого замечаю, что в коридорах первого этажа есть камеры видеонаблюдения. А над боковым входом и на лестнице - отсутствуют. Таисия будто знала, что не попадет под видеонаблюдение.

- Она поднялась на второй этаж. Двери первого со стороны лестницы класса - были открыты. Из-за духоты, потому как окна выходят на солнечную сторону, - говорит Валентина Олийниченко. - Учительница вела урок, стояла спиной к классу. Девушка выстрелила ей в спину. Педагог сразу и не поняла, что произошло. Потому как с девушкой впервые друг друга видели. Там еще сидела ассистент учителя, потому что в классе учится инклюзивный ребенок. Как только случилось нападение - взрослые закрыли двери, чтобы обезопасить детей.

Автор: Ольга Стенько Роль охраны в школе выполняют техработницы

Выстрелив, Таисия пошла по коридору дальше. В это время с другой стороны шла завуч. Спросила у Петровой, кто она и почему ходит школой. Таисия развернулась и навела арбалет.

Спросила девушку: "Неужели будешь у меня стрелять?". И она выстрелила

- Моего заместителя спасло только то, что она жестикулирует при разговоре. Спросила девушку: "Неужели будешь у меня стрелять?". И она выстрелила, - продолжает директор. - Стрела попала в левую руку и прошла навылет. Если бы не рука - могла попасть в шею или грудь. Возможно, даже в сердце.

Сразу прозвенел урок и в коридор вышли ученики. Один из них забрал арбалет в нападающей. Отдала спокойно и не сопротивлялась.

- Отвели ее в кабинет завуча. Она сидела перед нами, развалившись на стуле. Сосала конфетку на палочке, - говорит Валентина Александровна. - Я сразу ей представилась. Назвала должность, фамилию, имя и отчество. Спросила как ее зовут. Сначала молчала, а потом ответила: "Тая". В соцсетях ее называют психичкой. Но, она не вела себя, как больная. Выглядит, как человек, который выполнил свою работу. Говорила грамотно на русском языке. Я спрашивала: "Почему такая красивая девушка пришла к нашим учителям? Имеет претензии или обиды? ". Она молчала. А когда я спросила, зачем пришла убивать, то сказала обо мне: "Она мне не нравится. Я не хочу с ней разговаривать, уберите ее".

Автор: Ольга Стенько Кабинет №26 - крайний от лестницы на втором этаже. Именно сюда зашла девушка с арбалетом и выстрелила в учительницу

Когда директор вышел из кабинета, Таисия осталась разговаривать с завучем, которую ранила. Не пыталась извиниться и не убегала. Сказала, что училась в начальной школе. Учителя подняли документы и действительно нашли фамилию Таисии среди учеников. Выяснили, что живет в одном доме со своей первой учительницей - Людмилой Ивановной Литвин. Педагог это подтвердила. И заявила, что Петрова была прилежной ученицей без отклонений в поведении.

Стрела попала женщине в мягкие ткани спины и не повредила кость

Раненая учительница украинского языка и литературы Елена Оверченко - лечится в стационаре. Ей сделали прививку от столбняка и лечат антибиотиками. Стрела попала женщине в мягкие ткани спины и не повредила кость. Заместитель директора Ирина Викторовна - выздоравливает дома. Ей наложили швы, поэтому должна ежедневно ездить на перевязки. Обе учительницы не хотят общаться со СМИ.

- Такая ситуация могла произойти в любой школе. Просто так совпало, что по дороге ей попалась именно моя, - считает Валентина Олийниченко. - Образовательные учреждения охранять нужно. И охрана должна быть профессиональной и коммунальной. Ранее школу охраняла "Кобра", сидел охранник в вестибюле. Из семьи на учебный год собирали 60 гривен. Но во время карантина родители возмущались, почему должны платить, когда дети дома? Поэтому мы отказались. В этом году деньги на охрану не собирали. В штате у нас нет охранника. Даже дежурной не предусмотрено - техработники просто дежурят и спрашивают, кто приходит.

Взрослые подводят детей к школе во вторую смену. Правила знают и на школьный двор не идут. Ждут пока за детьми не придут учителя. В тени невысокой липы неподалеку ворот - смирно стоят трое школьниц с рюкзаками на плечах. Учатся в четвертом классе. Рядом с ними две женщины пенсионного возраста и высокий коротко стриженный мужчина.

- Вожу внучку в школу и забираю. Боюсь, чтобы сама ходила. Первый урок без десяти двенадцать начинается, - переминается с ноги на ногу женщина в мохеровый кофте. Не называется. - Охрану нам уже предлагали. И я думаю, что она будет.

Автор: Ольга Стенько Бабушки и дедушки. приведших школьников во вторую смену, ждут под деревом у входа на территорию школы

- А давайте посчитаем. В прошлом году мы за охрану платили 60 гривен. А в этом году в полтавских школах платят из семьи по 350, а то и 400 гривен, - присоединяется к разговору 58-летний Владимир. - У нас полторы тысячи учеников. Умножьте, разделите на количество месяцев охраны. И получите сумму в почти 60 тысяч за месяц. Эти деньги получит фирма. А три охранника, которые будут работать - получат зарплату тысяч по шесть.

- За эти деньги наймут каких-то людей, чтобы просто сидели, - говорит вторая женщина. - Чтобы дети были в безопасности - охрану должна обеспечивать власть.

Семья Таисии Петровой проживает в нескольких кварталах от 11-й школы. Живут на верхнем этаже общежития - "малосемейки". Мать - медсестра в психбольнице, отец - сотрудник горгаза.

Мать в лицо не знаю, а отца периодически встречаю. Спокойный, всегда здоровается

Соседи говорят о семье неохотно. В один голос утверждают: ничем не выделяются среди других.

- Я живу на третьем этаже, они - на пятом. Мать в лицо не знаю, а отца периодически встречаю. Спокойный, всегда здоровается, - молодая женщина с серой повязкой в тон к длинному платью выкатывает на улицу детскую коляску.

Автор: Ольга Стенько Таисия Петрова живет с матерью и отцом в общежитии-малосемейке в нескольких кварталах от школы, где устроила стрельбу

От детской площадки до подъезда бежит светловолосая девочка лет пяти. Быстро поднимается по лестнице и забегает в подъезд. Через мгновение возвращается с ярким желто-розовым самокатом. К крыльцу подходит седая женщина лет 50. Широко улыбаясь, помогает ребенку спуститься.

- По крайней мере, не алкоголики, - говорит. - Может, соседи, которые с ними в блоке живут, что и слышали. Но, в доме ничего не говорят о них, чтобы были какие-то скандальные или еще что. Девушка спокойная и вежливая. Подумать о ней плохо не могли.

На вопрос, давно ли Тая имеет яркий зеленый цвет волос - неожиданно отвечает ее внучка.

- Она недавно в зеленый покрасилась! А раньше была розовой! - восклицает и прячется за бабушкину юбку.

Жители подтверждают, что Таисина первая учительница живет в этом же доме, только в другой половине. Конфликтов у нее с семьей Петровых не было.

Таисия Петрова успела поучиться в трех школах. С пятого класса школы №11 родители перевели ее в школу №36, которая находилась на городской окраине в селе Рыбцы. После завершения 9-го класса Таисию перевели в школу №9.

К ней от дома, где живут Петровы - ехать шесть-семь остановок. Расположенная среди парка и имеет несколько проходов на территорию. Охраны в школе тоже нет - ее функции так же выполняет техработница и ночной сторож. Однако в заведении есть тревожная кнопка. Ее когда-то нажимали чтобы вызвать охрану и утихомирить хулиганов.

- Когда Петровы подавали документы, сказали, что ребенок хочет продолжить обучение в профильном классе, - рассказывает директор школы №9 Виктория Годня. - У нас класс украинской филологии небольшой и были места. Причин, почему ушла с другой школе - не выясняли. Училась хорошо. С буллингом в выпускных классах она не сталкивалась.

Автор: https://poltava.to На суде Таисия Петрова (сидит справа в первом ряду) заявила, что поддавалась буллингу во все трех школах, где училась

Опровергает версию с травлей и классная руководительница Петровой Валентина Матвеенко. Мол, ни девушка, ни родители - не обращались с сообщениями о конфликтах с другими учениками или педагогами.

- Думаю, дело не в буллинге, - говорит учительница. - Я смотрела, что она говорила в первый день, во второй и третий. Сначала сказала, что пошла на поступок спонтанно и под влиянием сна. Потом заявила, что это был протест. А уже дальше сказала о буллинге. Слова кардинально отличались между собой. Мое личное впечатление - ребенок не получила чего-то ожидаемого от пребывания в школе. Поэтому и сменила три заведения. Но, чтобы дружить, надо же и самой какие-то шаги навстречу делать. Она в коллективе их никогда не делала.

Таисия постоянно дистанцировалась от коллектива

Таисия постоянно дистанцировалась от коллектива, говорят в школе. Приходила, училась и шла домой. Активного участия в жизни класса и школы не принимала. В то же время добросовестно выполняла личные задачи, которые получала от учителей, утверждают в учреждении.

- Конфликтные ситуации бывают - у нас почти тысяча детей. Никогда конфликты не оставляем без внимания. Пытаемся решить без родителей. Но, если нужно, то привлекаем и их, - говорит Виктория Годня. - Если родители видят, что ребенку надо поработать с психологом, то должны написать заявление. Иначе, специалист не имеет права работать с учеником.

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Одну сложную ситуацию с Таисией таки имели, добавляет директор.

- Ситуация была напряженной. Родители категорически протестовали против получения ею ID-паспорта. Они считали, что это, мягко говоря, не требуется. Писали заявления в различные инстанции с просьбой разрешения получить ребенку обычный бумажный документ. А у нас как раз шла регистрация на ВНО. По определению его проводили только по данным паспорта и в тот год тестирование было обязательным условием для получения документа о полном среднем образовании. Мы приложили максимум усилий - провели множество консультаций, писали ходатайства, чтобы Таисии позволили зарегистрироваться на аттестацию по свидетельству о рождении. К счастью, Харьковский региональный центр оценивания качества образования позволил сдавать ВНО без паспорта - только со свидетельством. Она успешно сдала тесты.

Отказ от ID-карты родители объяснили религиозными убеждениями, объяснили в школе.

Автор: Национальная полиция С этого арбалета Таисия Петрова стреляла в учителей в школе №11

Об инциденте с Таисией учителя школы №9 узнали из социальных сетей. Когда задержанная заявила о буллинге - в заведение начали звонить бывшие ученики и их родители, убеждают в школе.

- Нам стали звонить, говорить и писать слова поддержки, - говорит Виктория Годня. - Люди возмущаются на ее клевету. У нас такого с ней не было. Но, она грамотная девушка. Всегда имела способность анализировать, логически мыслить, выражать собственное мнение. Теперь учится, причем успешно, на психолога. Изучила все эти термины. Я не знаю, что могло произойти и что толкнуло на такой шаг. Но, думаю, что причина есть, и она формировалась не один год. Что-то делалось с этим ребенком.

После окончания школы Таисия Петрова вступила в харьковский Национальный университет гражданской защиты Украины. Училась на психолога. Жила в общежитии до начала пандемии коронавируса в марте 2020-го. Во время локдауна вернулась в Полтаву и продолжала учиться онлайн. В этом году Петрова перевелась на третий курс. Преподаватели утверждают, что у нее не было проявлений неадекватного поведения. Она тянулась к знаниям и отлично училась, утверждают. Не понимают причины, почему она пошла стрелять в учителей.