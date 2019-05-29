Сообщили о массовом "минировании" в Одессе

В Одессе "заминировали" более 20 объектов. Фото: РБК

Полиция Одесской области получила сообщение о минировании более 20 объектов в Одессе.

Злоумышленники сообщают о взрывных устройствах, заложенных в 15 жилых домах, шести медучреждениях, аэропорту и железнодорожном вокзале.

Взрывотехники и кинологи с собаками уже проверяют все указанные объекты на предмет взрывоопасных веществ.

Письмо злоумышленники прислали через почтовую службу ProtonMail.

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С начала года полиция получила более трехсот сообщений о минировании различных объектов в Одесской области.