Сообщили о массовом "минировании" в Одессе

Полиция Одесской области получила сообщение о минировании более 20 объектов в Одессе.
Злоумышленники сообщают о взрывных устройствах, заложенных в 15 жилых домах, шести медучреждениях, аэропорту и железнодорожном вокзале.
Взрывотехники и кинологи с собаками уже проверяют все указанные объекты на предмет взрывоопасных веществ.
Письмо злоумышленники прислали через почтовую службу ProtonMail.
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С начала года полиция получила более трехсот сообщений о минировании различных объектов в Одесской области.
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