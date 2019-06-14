Снос бюста Жукова: Харьковские полицейские устроили обыски

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковских активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко.
Их подозревают в причастности к сносу бюста советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил местный активист Валентин Быстриченко, пишет Громадское.
Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.
Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.
Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.
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На прошлой неделе у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.
Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня отметила, что Владимир Зеленский призывает власти Харькова решить правовую коллизию относительно декоммунизации маршала Жукова.
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