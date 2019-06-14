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пятница, 14 июня 2019 02:24

Снос бюста Жукова: Харьковские полицейские устроили обыски

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Снос бюста Жукова: Харьковские полицейские устроили обыски
Активисты снесли памятник Жукову. Фото: BBC.com

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковских активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко.

Их подозревают в причастности к сносу бюста советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил местный активист Валентин Быстриченко, пишет Громадское.

Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.

Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

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На прошлой неделе у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.

Харьковская полиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 3 июня отметила, что Владимир Зеленский призывает власти Харькова решить правовую коллизию относительно декоммунизации маршала Жукова.

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