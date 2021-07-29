Смерть ребенка в фонтане. В Днепре примут радикальные меры

В Днепре городская власть хочет запретить играть в фонтанах.
Такое решение обусловила смерть четырехлетнего мальчика, который травмировался в городском фонтане, сообщает "Днепр.Оперативный".
Фонтаны являются объектами повышенной опасности, и купаться в них опасно, отметил директор коммунального предприятия Днепровского горсовета Алексей Прохоров.
"У нас есть один фонтан в городе, в том же сквере "Прибрежный ", который специально сконструирован для того, чтобы в нем купались дети. Там поверхность нескользящая, абсолютно безопасное строение, дети там могут вполне спокойно купаться", - сообщил он.
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На ближайшей сессии горсовет Днепра может проголосовать за введение больших штрафов за купание в фонтанах, а также установления предупредительных табличек у них.
В Днепре умер четырехлетний мальчик, который упал в фонтан в сквере Прибрежный.
Ребенок поскользнулась во время игр и случайно сел на наконечник, откуда под давлением выталкивается вода. Мать вытащила мальчика из фонтана и вызвала скорую. В областной детской больнице травмированного доставили в критическом состоянии. Медики 8 часов оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
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