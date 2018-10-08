Рыжие, черные и пушистые - на выставке показали морских свинок

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6-7 октября во Львове впервые состоялась экспертная выставка морских свинок Ukrainian Championship Show X и.

Эксперты выбирали наиболее красивых и породистых грызунов. Гости выставки могли посмотреть и даже погладить пушистых и не очень участников мероприятия. В рамках выставки проводились семинары для всех желающих, где можно было узнать больше информации о морских свинок - о генетике шерсти и расцветок животных, их природные недостатки и много.

На "Cat вернисаже" организаторы показали кота-еврочемпиона, 14-летнего Фигарушу.