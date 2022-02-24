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четверг, 24 февраля 2022 16:00

Российские олигархи несут колоссальные потери из-за агрессии Москвы против Украины

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Российские олигархи несут колоссальные потери из-за агрессии Москвы против Украины
Российские олигархи теряют миллиарды долларов после начала агрессии Кремля против Украины. ФОТО: pixabay.com

Российские олигархи потеряли почти $40 млрд. состояния из-за агрессии России против Украины.

Обвал начался сразу после того, как просел фондовый рынок, сообщает Forbes. Акции российских компаний начали стремительно терять цену.

Больше всего среди миллиардеров потерял совладелец российской сети "Лукойл" Вагит Алекперов - $5,4 млрд. Также потери у владельцев компании "Новатек" Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Они потеряли по $3,9 и $4 млрд. соответственно. Состояние совладельца компании "Северсталь" Алексея Мордашова сократилось на $3,5 млрд. А совладелец российского "Норникеля" Владимир Потанин потерял $3,3 млрд.

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Российская агрессия против Украины началась сегодня утром. Сейчас в разных областях идут упорные бои с врагом. Украинские военные не отступают.

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