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воскресенье, 30 июня 2019 07:11

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

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  Картошка по-улановски
Картошка по-улановски

72 года назад, в 1947 году Глафира Дорош из села Уланов Хмельницкого района Винницкой области придумала рецепт "Картошка по-улановски".

"Работала в местном кафе поваром. Как-то готовили на заказ нашу фирменную картошку, фаршированную мясом. Остались мелкие клубни, которые я порезала и бросила в казан с маслом, где варилось основное блюдо. Решила, что мы, поварихи, их потом съедим сами. Рядом стояла чесночная подлива к пирожкам с горохом. Вот ею я и полила нашу картошку. Так в меню кафе появилось новое блюдо", - вспоминает ранее Дорош.

В начале 1960 - х в село приехал московский журналист. От его материала зависела судьба районных чиновников. Газетчика встретили и пригласили к показательному колхозу в Уланове. Затем, Глафира угощала гостя: домашняя колбаса, буженина, жареные куры, карпы, фаршированные рисом с изюмом, молочные поросята, кровянка и картофель по-улановски.

После, журналист признавался, что это был самое яркое воспоминание его поездки в Украину. Вместо критической статьи, он написал большой материал про украинскую картошку.

На конкурсе поваров в Москве, она, при сотнях специалистов и корреспондентов, приготовила это простое блюдо

Однажды Глафиру Васильевну из-за начальства срочно вызвали в Москву. В одном из крупнейших ресторанов Москвы, на конкурсе поваров, она, при сотнях специалистов и корреспондентов, приготовила это простое блюдо. На следующий день ей вручили Орден Трудового Красного Знамени и пригласили работать в Москве. Она поблагодарила, забрала орден и отказалась от предложения, вернулась в деревню.

В Улан поступали мешки писем с просьбами о рецепт картофеля. Несколько лет Глафира Васильевна просила перепечатывать по несколько сотен экземпляров или переписывала под копирку и рассылал рецепт по всему Союзу.

В Советское время порция картофеля стоила 6 коп.

В селе Уланов Хмельницкого района картофеля по-улановски хотят предоставить статус объекта нематериального культурного наследия. Также посвятить ей фестиваль и установить памятник.

"В апреле этого года подали изобретение нашей землячки, как один из интересных элементов, который мы нашли в районе, на соискание статуса объекта нематериального наследия областного уровня. В настоящее время эти документы находятся на рассмотрении", – сообщила инспектор по развитию туризма и сохранения культурного наследия Хмельницкой РГА Лилия Крамар.

Рецепт Глафиры Дорош

Поставьте на плиту чугунный котелок. Влейте пол-литра подсолнечного масла. Почистите 1 кг картофеля, разрезая его вдоль на четыре части и бросьте в нагретое масло.

Пока картофель варится, приготовьте чесночную подливу. Для этого чеснок подавите или разотрите в отдельной посуде, влив немного подсолнечного масла, посолите - должна получиться густая масса.

Минут через 20, когда картофель станет золотистым, выньте его шумовкой, чтобы масло стекло. Выложите на блюдо, полейте чесночным соусом и накройте на пару минут крышкой - имеет пропарить.

Картофель по-улановски в мультиварке

7-8 картофелин хорошо моем, ведь чистить мы ее не будем. Режем картофель достаточно крупными брусочками (можно кольцами или полукольцами).

К картофелю по вкусу насыпаем приправы (прованские травы, перец черный и красный), добавляем рубленую зелень, масло 3-4 ст.л. Хорошо все вымешиваем.

Выкладываем картофель в мультиварку, закрываем крышку, включаем режим "Выпечка" на 35 минут.

Через 15 минут открываем крышку и перемешиваем картофель, снова накрываем крышкой.

Мелко рубим чеснок. За 5 минут до окончания приготовления, снова открываем крышку мультиварки, добавляем чеснок, солим, перемешиваем.

По окончании программы, включаем режим Подогрев на 10 минут.

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Как чистить молодой картофель, чтобы руки были чистыми

Если планируете скоблить кожуру ножом, стоит запастись медицинскими или резиновыми перчатками. Это позволит спасти кожу рук от образования темных пятен. Альтернативный вариант: намочите руки лимонным соком (концентрированным раствором лимонной кислоты) или столовым уксусом. Подождите самостоятельного высыхания жидкости и приступайте к очистке.

Клубни можно сварить в кожуре, избавившись от нее после. Для этого на каждом овоще сделайте надрез по кругу (будто хотите разделить на 2 равные части). Отварите до состояния "почти готов", переложите в емкость с ледяной водой на 10 секунд. Можете пальцами снимать кожуру.

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Дата
30
июня

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

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