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Рассказали, где установят сверхсовременные подземные контейнеры для мусора

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Рассказали, где установят сверхсовременные подземные контейнеры для мусора
vmr.gov.ua В Виннице продолжают устанавливать сверхсовременные подземные контейнеры для мусора

В Виннице продолжают строить подземные контейнерные площадки с раздельным сбором отходов.

Третюю такую площадку строят по улице Мыру возле дома №6. На поверхности будет установлено четыре мусороприемники: два для влажных и два для сухих отходов.

Возле мусорных баков установят светильники и камеры видеонаблюдения, которые будут работать на солнечных батареях. На специальной табличке будет разъяснено, как пользоваться этими контейнерами.

"Это пожалуй идеальные контейнеры. Из них не вылетают ветром отходы и не пахнет. Территория вокруг чистая. Лишь люди сортировали мусор. Надо выбрать правильный контейнер для сухих или влажных отходов", - отвечает Ниценко.

Контейнеры разработали на винницком предприятии. Они предназначены для раздельного сбора мусора.

Когда соответствующие контейнеры уже заполнены мусором, на них будет гореть лампочка красного цвета на индикаторах, а крышка приемника заблокируется. Зеленая будет свидетельствовать, что контейнер пуст. Работники КП "ЕкоВин" получают оперативно информацию о наполненности контейнеров и могут корректировать график вывоза мусора.

Первая подземная контейнерная площадка в Виннице появилась в прошлом году по улице Льва Толстого. В этом году на углу улиц Острожского и Замостянской разместили еще одну подземную площадку для раздельного сбора мусора

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В Севериновский общине Винницкой области появилась мусоросортировочная станция на колесах.

Мобильный мусоросортировочный комплекс имеет загрузочное устройство, конвейер, дизель-генератор, пресс, УФ-лампы, систему вентиляции кабины, освещение.

Вагончик можно перемещать на разные локации с помощью обычного трактора.

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