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суббота, 21 июля 2018 04:20

Продавцы сказали, когда ждать дешевых арбузов

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Автор: Татьяна САРАХАН
  Арбузы подешевеют в начале августа
Арбузы подешевеют в начале августа

Массовый ввоз бахчевых культур начнется в начале августа.

Именно тогда стоимость арбузов и дынь резко снизится. Подешевеют вдвое.

"На свежие, а не дряблые арбузы будет в среднем 4 гривны. Пока фуры не массово заезжают в Винницу. Сплошной поток ожидаем в начале августа. Именно тогда можно говорить об удешевлении арбузов и дынь", - говорит Gazeta.ua продавец винницкого рынка "Урожай" Николай Угорлиев.

Арбузы продают по 7-8 гривен. Дыни - 11 грн.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Арбузы подешевеют в начале августа
Арбузы подешевеют в начале августа

"В этом году урожай на бахчевые культуры Вот я сейчас продаю отборочные арбузы. Они уже хорошо спелые. Сочные и сахаристые. Правда, все тяжеловесные. Поэтому люди часто просят разрезать. Покупают половину арбуза, а то даже и четвертинку. Цельные арбузы тяжелые и бьет по кошельку. Но часто мужчины покупают арбузы. То они берут исключительно нея резаный арбуз. Говорят "целый арбузы - это как девственница", - подчеркнул Николай Угорлиев.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Арбузы подешевеют в начале августа
Арбузы подешевеют в начале августа

На рынке "Привокзальный" арбузы продают по 6 гривен. Дыни - по 10 грн.

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В начале августа из Херсона отправят в Киев первые в этом году баржи с арбузами. Первое отправление запланировано на 1-8 августа. Это как раз период оптимального созревания херсонских арбузов. Их отправят впервые в этом сезоне. Несамоходное судно везти 500 т сладкой ягоды.

Автор: Gazeta.ua
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