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пятница, 07 июня 2019 16:18

Посреди дня мужчина застрелил супругу, а потом себя

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Посреди дня мужчина застрелил супругу, а потом себя
NewsOne

В селе Сладкое Гуляйпольского района Запорожской области застрелили супругов.

Убийство произошло на территории собственного домохозяйства, пишет Цензор.НЕТ.

Тела обоих нашли с огнестрельными ранениями. известно, что им было по 52 года.

"Следователи, выехавшие на место убийства, предварительно установили, что хозяин дома на почве ревности сначала выстрелил в жену. Затем застрелил себя", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Екатерина Людвик.

В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

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В Коломые на Прикарпатье в горящем доме на ул. Александра Пушкина нашли тела адвоката и мецената Михаила Петрива и его жены вечером 27 мая.

У супругов обнаружили огнестрельные ранения. Их детей во время трагедии дома не было.

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  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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