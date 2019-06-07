Посреди дня мужчина застрелил супругу, а потом себя

В селе Сладкое Гуляйпольского района Запорожской области застрелили супругов.
Убийство произошло на территории собственного домохозяйства, пишет Цензор.НЕТ.
Тела обоих нашли с огнестрельными ранениями. известно, что им было по 52 года.
"Следователи, выехавшие на место убийства, предварительно установили, что хозяин дома на почве ревности сначала выстрелил в жену. Затем застрелил себя", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Екатерина Людвик.
В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.
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В Коломые на Прикарпатье в горящем доме на ул. Александра Пушкина нашли тела адвоката и мецената Михаила Петрива и его жены вечером 27 мая.
У супругов обнаружили огнестрельные ранения. Их детей во время трагедии дома не было.
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