Последствия агрессии РФ: сотни тысяч украинцев остались без электричества и газа

Из-за российской агрессии тысячи украинцев не имеют доступа к электричеству. ФОТО: Минэнерго

Более 956 населенных пунктов оставались без электричества из-за боевых действий на вечер 6 марта. Доступа к электроэнергии не было у 646 тыс. потребителей.

Без газоснабжения оставалось около 130 тыс. потребителей, сообщили в Министерстве энергетики на своей странице в фейсбуке.

"Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Запорожской областях", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.