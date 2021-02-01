Положила ребенка в сумку - подробности о женщине, которая подбросила младенца

Ребенок, которого на прошлой неделе подбросили в приемное отделение перинатального центра в городе Кременчуг Полтавской области, родился здоровым и доношенным, но с недостаточным весом.
Несколько указывает на то, что у матери младенца это были не первые роды, рассказал Gazeta.ua директор Кременчугского перинатального центра III уровня, врач акушер высшей категории Радомир Сербин.
Младенец подбросили к дверям приемного отделения Кременчугского перинатального центра около 22:30 в четверг 28 января. Кто-то позвонил в дверь, а когда медработники открыли, то увидели на пороге спортивную сумку, в которой лежала укрытая в пеленки новорожденная девочка. И записка с сообщением, что ребенка зовут Мишель, мать родила ее дома 27 января. А также – извинения от матери и просьба позаботиться о ребенке.
"У женщины, которая рожала, это, похоже, не первые роды. Явно есть опыт с детьми - ребенок нормально одета, ухожена, пуповина правильно обработана. Доношенный, состояние здоровья удовлетворительное. Вес при рождении 2050 г. Хотя это ниже нормы – которая для доношенного ребенка составляет 2500 г. Бывает, что небольшой вес связана с хроническими болезнями матери или ее недостаточным питанием , – рассказал Радомир Анатольевич.
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И добавил, что неонатологи оценили возраст ребенка больше, чем указанный в записке – по оценкам специалистов, девочке 2-3 суток. В то же время врач отметил, что у медиков мало данных, чтобы однозначно это утверждать.
Медики сразу вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители взяли на экспертизу сумку и записку. Полиция ищет мать.
"Ювенальные полицейские и полиция Кременчуга присоединились в помощь Службе по делам детей, которая занимается этим делом. Уголовной ответственности за такой поступок нет. Женщина не оставила ребенка в опасности, передала в медицинское учреждение. Устанавливаем мать, чтобы узнать, почему поступила именно так", – сказала в комментарии Gazeta.ua пресс-секретарь Кременчугского отдела полиции Анна Васенко.
Если поиски будут безуспешными, ребенка зарегистрируют по решению органа опеки и попечительства, как от неизвестных родителей.
"Получит статус ребенка, лишенного родительской опеки. Будет поставлена на учет, как имеющая право усыновленным. Соответствующим органом опеки происходить подбор кандидатов. Ребенок однозначно будет усыновлен. То есть, она вряд ли будет воспитанницей детдома. Потому что семейное воспитание в приоритете. Службы делают все возможное, чтобы ребенок как можно быстрее был усыновлен. Сейчас кандидаты – граждане Украины, которые хотят воспитывать детей. Учитывая возраст ребенка, этот вопрос будет решаться в первую очередь", – рассказала начальница службы по делам детей Крюковского районного администрации Кременчугского городского совета Наталья Тупало.
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Пока маленькой Мишель занимается медицинский персонал перинатального центра. Неравнодушные граждане обращаются в заведение с вопросами, нужна ли младенцу помощь. Медики говорят: есть все необходимое.
"Ребенок не нуждается в лечении, только ухода. Нас спрашивают, то нужно для ребенка. Сейчас потребностей никаких нет - младенец всем обеспечено. Есть питания, подгузники, одежду. Ее кормят специальными молочными смесями", - отметил директор перинатального центра.
Когда девочке исполнится месяц, ее переведут в детскую больницу. Там она будет находиться, пока будут оформляться документы. Ребенка официально зарегистрируют, дадут имя, отчество и фамилию, а также статус. Тогда оформят на пребывание в дом малютки. И будет решаться вопрос на устройство в семью, пояснила руководитель Службы по делам детей.
20 августа 2019 около 7 часов утра в Каменском на Днепропетровщине врачи нашли младенца в спортивной сумке. Ребенка подбросили к станции скорой медицинской помощи на левобережной части города. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. На руке ребенка привязали 2 кольца.
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